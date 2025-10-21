İzmir Kitap Fuarı’nda kahkaha dolu gece

İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde yağmura rağmen Kültürpark'ta binlerce kitapseveri ağırladı. Ziyaretçiler, fuar alanındaki stantları gezip sevdikleri yazarlardan imza alırken fuar kapsamında sahne alan komedyen Tahsin Hasoğlu ise izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

GÜLDÜREN SKEÇLER

Kariyerine sosyal medya platformlarında paylaştığı skeçlerle başlayıp kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Hasoğlu, tek kişilik gösterisiyle İZKİTAP kapsamında sahne aldı. İzmir Sanat'ta seyirciyle buluşan Hasoğlu, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gösterisinde, kadın-erkek ilişkilerinden aile dinamiklerine ve sinemadaki oyunculuk deneyimine kadar birçok konuyu esprili bir dille anlatan Hasoğlu, sahnedeki enerjisiyle izleyicilerin beğenisini topladı. İZKİTAP 2025, 26 Ekim'e kadar yayınevlerini, sahafları ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.