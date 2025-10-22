Annesinden sonra teyzesini de kaybetti

Altı ay önce vefat eden oryantal Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, teyzesini de kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesini dün sabah kaybettiğini duyuran Sadıkoğlu, "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" diyerek yürekleri dağladı.