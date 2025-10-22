Sadık Albayrak D&R’da okurlarıyla buluşacak

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, yarın Rize Şimal mağazasında okurlarıyla buluşacak. Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserleri üzerine gerçekleştireceği söyleşide, İslam düşünce tarihine dair önemli değerlendirmelerde bulunacak. Albayrak'ın 60 yıllık arşivlerinden yola çıkarak elindeki belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık batılılaşma hesaplaşmasını yazdığını söylediği "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" gibi başucu eserleri için yarın saat 14.00'te imza günü düzenlenecek. Öte yandan Albayrak, telif gelirini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladığını söyledi.