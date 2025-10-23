Gündüz kuşağında çifte zirve

Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol salı gününe adını yazdırdı.

Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4.95 izlenme oranı ve yüzde 23.55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu. Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de yüzde 5.29 izlenme oranı ve yüzde 38.43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de yüzde 4.66 izlenme oranı ve yüzde 34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.