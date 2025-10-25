175 yıllık kemanla büyüleyen performans

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü Slovenyalı keman sanatçısı Tanja Sonc ile yeni akademik yıla merhaba dedi. Konserde, gecenin solisti Tanja Sonc, 175 yıllık Jean-Baptiste Vuillaume yapımı kemanı ile dinleyenlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Konseri'ni, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Prof. Mehmet Can Özer yönetti. Uluslararası yarışmalarda pek çok birincilik elde eden Tanja Sonc, orkestra eşliğinde Mozart'ın 4 numaralı Keman Konçertosu'nu etkileyici bir yorumla seslendirdi.