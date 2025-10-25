  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
175 yıllık kemanla büyüleyen performans

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü Slovenyalı keman sanatçısı Tanja Sonc ile yeni akademik yıla merhaba dedi. Konserde, gecenin solisti Tanja Sonc, 175 yıllık Jean-Baptiste Vuillaume yapımı kemanı ile dinleyenlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Konseri'ni, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Prof. Mehmet Can Özer yönetti. Uluslararası yarışmalarda pek çok birincilik elde eden Tanja Sonc, orkestra eşliğinde Mozart'ın 4 numaralı Keman Konçertosu'nu etkileyici bir yorumla seslendirdi.

