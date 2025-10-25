Bengü’nün denizde korku dolu anları

ŞArkıcı Bengü, ailesiyle çıktığı tekne turunda korku dolu anlar yaşadı. Tur sırasında aniden çıkan hortum, büyük bir paniğe neden oldu. Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte denizde keyifli bir tekne gezisine çıktı. Ancak tur sırasında aniden çıkan hortum, tatilcileri korku dolu anlarla karşı karşıya bıraktı. Civardaki tekne sahipleri ve çevredeki kişiler, müdahaleleriyle teknenin devrilmesini önledi. Bengü, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Şarkıcı, takipçileri ile paylaştığı videoya "Biz dün ne yaşadık?" notunu düştü.