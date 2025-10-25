Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak olan Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Dizide Cerkutay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağrı Şensoy hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Başarılı oyuncu Şensoy "Burada geçirdiğim zamandan dolayı dönem atmosferini artık kanıksamış bir oyuncuyum" dedi. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Çağrı Şensoy, "Bu sezonda neler olacağını biz de heyecanla bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.

'AKSİYONLU BİR SEZON'

Dizide Gonca Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Belgin Şimşek, yeni döneme dair duyduğu heyecanı vurguladı. Şimşek "Yıllar Gonca Hatun'u olgunlaştırmış" dedi. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Şimşek "Zaman atlaması sonucunda biraz daha olgunlaşmış ama yer yer de hırslı bir Gonca Hatun göreceğiz" sözleriyle karakterinin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Aksiyon dolu bir sezon olacak, bizi izlesinler" sözleriyle noktaladı.

Dizide Alaeddin Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ömer Faruk Aran ise, yoğun hazırlık sürecinden bahsederek "Zaman atlamasıyla biraz daha oturaklı ilmi yönü daha da gelişmiş bir Alaeddin Bey olacak" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Seyircilerimiz bizi heyecanla beklesin" sözleriyle noktaladı. Dizide Boran Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yiğit Uçan da çok farklı bir atmosferin içinde olduklarını vurguladı.