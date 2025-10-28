Gözleri karaDeniz’de tehlike çanları

ATV ekranlarında yeni başlayan Gözleri KaraDeniz, yine yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümünde Güneş ve Azil'in son anda müdahalesiyle Mehmet'in infazı durdurulur. Güneş'in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi Azil'de büyük bir şok yaratır. Mehmet bir yandan ölümle burun buruna gelmenin korkusunu yaşarken, babası tarafından ölüm emrinin verildiği gerçeğiyle karşı karşıyadır. Güneş kurduğu tehlikeli oyunla ava giderken avlanır ve bir kez daha Mehmet'e teslim olmak zorunda kalır. Azil Güneş'i düştüğü tehlikeli durumdan kurtarabilecek midir?