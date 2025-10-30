102. yılı gururla kutluyoruz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de coşku ve heyecanla kutlanırken, sosyal medya da adeta bayrağımızın rengine boyandı. Ünlü isimler, Cumhuriyet coşkusuna sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ortak oldular. İşte o mesajlar...

Türkan ŞORAY

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle...

Ediz HUN

ATAM, Cumhuriyet'imizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun.

Kenan DOĞULU

CUMHURİYETİMİZİN 102'nci yılı kutlu olsun! Atamızın bize armağan ettiği bu eşsiz mirası, hep birlikte, sonsuz bir gurur ve sevgiyle koruyor ve kutluyoruz.