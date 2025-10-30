Salı günü en çok Esra Erol’da izlendi

ESRA Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 28 Ekim Salı gününün en çok izlenen programı oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5.25 izlenme oranı ve yüzde 23.01 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti. Esra Erol'un dünkü yayınında; 14 Eylül tarihinde Afyonkarahisar'dan kayıplara karışan Medine Kızmaz'dan haftalardır haber alınamıyordu. Anne Hatice Kızmaz, kızını bulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Hatice Kızmaz, kızı Medine'nin Enes Özdemir isimli bir kişi tarafından zorla yanında tutulduğunu iddia etti.