Tatlıses’ten oğluna uzaklaştırma

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki anlaşmazlıkta sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme, babasını tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. İbrahim Tatlıses, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek oğlu Ahmet Tatlıses'e daha önce sitem etmişti. Türkücü Tatlıses'in, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğluna karşı açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara ek olarak oğlu Tatlıses'e 3 kilometre bile yaklaşamayacak.