Aynadaki Yabancı izleyiciyi etkiledi

atv ekranlarında heyecanla izlenen Aynadaki Yabancı, önceki akşam yine seyircisini ekrana kilitledi.
Defne'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Emirhan'a adım adım yaklaşması, hikâyenin yönünü tamamen değiştirdi.
OLAYLARIN SEYRİ DEĞİŞTİ
Emirhan'ın şüpheleri her geçen gün artarken, Defne ve Barış arasındaki gerilim giderek arttı. Öte yandan Emirhan, kardeşi Serhan ile eşinin ihanetiyle derinden sarsıldı. Bölümün finalinde Emirhan'ın Defne'nin gerçek kimliğini öğrenmesi ise izleyicinin merakını zirveye taşıdı.
Öte yandan Serhan'ın borçlarını kapatmak için karısıyla birlikte Emirhan'a plan kurması, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Bu arada Barış'ın ortağı, yaşananlardan rahatsız olarak her şeyi Emirhan'a anlattı. Gerçek sonunda ortaya çıktı: Defne aslında Azra Karaaslan'dı. Artık herkesin aklında tek bir soru vardı: Emirhan bu gerçekle ne yapacaktı?