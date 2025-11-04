Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş yakınlaşıyor

Gözleri KaraDeniz merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekrana gelecek.

Dizinin 10. bölümünde Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür. Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur. Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır. Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir. Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.