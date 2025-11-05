Hamilelerde grip aşısı ‘güvenli’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, grip aşısının inaktif yani canlı olmayan bir aşı olduğunu ve gebelerde güvenli bir şekilde uygulanabileceğini söyledi. Şahin, grip aşısının inaktif bir aşı olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla hem kendimizi korumak için hem de bebeğimizi korumak için özellikle Eylül ve Kasım aylarında grip aşısını yaptırmamız faydamıza olacaktır. Grip aşısı canlı bir aşı değildir. Dolayısıyla inaktif bir aşı olduğu için rahatlıkla yapılabilir. Yan etki bizim çok korktuğumuz bir konu. Yan etki olarak gördüğümüz şey ise genelde kolda hafif bir kızarıklık ve ağrı. Genelde bunun dışında bir yan etkiye rastlamamaktayız. Dolayısıyla gebeysek rahatlıkla grip aşımızı uygulatabiliriz" ifadelerini kullandı.