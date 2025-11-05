Nursel ile Mutfak Bahane başlıyor

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Yarışmacı gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfaktaki hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek.

ÖDÜLE DOYACAKLAR

Dört aile, her gün 7 altın ile cuma finallerinde 35 bilezik için kıyasıya yarışacak. Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan geri kalmıyor. Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor.