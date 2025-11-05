’Sonbaharda mutluluk hormonu üretimi azalıyor’

Sonbaharda günlerin kısalıp güneş ışığının azaldığını belirten Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, "Bu durum vücutta uyku hormonu üretimini artırırken mutluluk hormonu üretimini azaltabilir. Bazı kişilerde bu durum depresyona neden olabilir" dedi. Sonbaharda ruh sağlığını desteklemek için, gün ışığından maksimum faydalanmanın gerektiğini aktaran Karaçiçek, "Her gün 20-30 dakika açık havada vakit geçirmek, düzenli egzersiz yapmak özellikle yürüyüş yapmak gerekir. Hafif kardiyo ruh halini İyileştirir" diye konuştu.