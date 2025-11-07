Hükümlüler sanat ile topluma kazandırılacak

03-07 Kasım 2025 tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim ve meslek edinme faaliyetlerini görünür kılmak, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılma sürecini desteklemek amacıyla bir sergi açtı. 11 tane adliyeye bağlı ceza infaz kurumunda üretilen el emeği ürünler, 07 Kasım 2025 tarihine kadar her gün 11.00-15.00 saatleri arasında İzmir Adliyesi Protokol Alanı'nda sergileniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "İnsanın içindeki iyilik ve üretme isteği, aslında hayata tutunma çabasının bir yansımasıdır" dedi.