Kuruluş Orhan nefesleri kesti

ZİNDANA GİZLİCE SIZDI Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.

Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!