Kuruluş Orhan nefesleri kesti

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yine gündeme damga vurdu.
#KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.
Kuruluş Orhan'ın ikinci bölümünde, Orhan Bey'in toya gelmeyişinin ardından Osman Bey, ordu komutanı olarak Şahinşah Bey'i, beylik idaresinde ise Alaeddin Bey'i vekil tayin etti. Şahinşah Bey bu kararla emeline ulaşsa da obada taşlar yerinden oynadı.
ZİNDANA GİZLİCE SIZDI
Boran Bey'i kurtarmak için Bursa Kalesi'ne sızan Orhan Bey, burada Flavius'la yeniden karşı karşıya geldi. Zindanda hem muhafızlarla hem de Flavius'la çarpışan Orhan Bey, cesur planıyla kaleden sağ çıkmayı başardı.
Şahinşah, Alaeddin ve Saroz, İlhanlı valisi Temurtaş Bey'in çadırında bir araya geldi. Temurtaş Bey, sert bir çıkış yaparak, "Bu topraklarda biz müsaade ettik diye varsınız!" sözleriyle beyliklere rest çekti. Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey ise geri adım atmadı: Kuşatma devam edecek!