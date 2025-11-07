Medeni Haller’in çekimi başladı

Sinehane Film Prodüksiyon yapımcılığında; Selçuk Aydemir ve Ebru Aydemir'in birlikte yazdığı, aynı zamanda Selçuk Aydemir'in yönettiği Medeni Hâller'den ilk klaket seti geldi.

Zıtlıklardan doğan bir aşk hikâyesini anlatan, başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in yer aldığı film, hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz gün sete çıktı.

Filmde boşanma avukatı Aylin karakterini canlandıran Özge Gürel ve nikah memuru Ozan karakterine hayat veren Gökhan Alkan'a oyuncu kadrosunda Burak Çelik, Jessica May ve Ceren Soylu eşlik ediyor.