Beyonce Grammy ödüllerinde zirvede

Grammy tarihinin en çok ödül kazanan ismi Beyonce, 35 Grammy ile zirveyi kaptırmıyor. 1 Şubat 2026 düzenlenecek Grammy Ödül Töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. Adayların açıklanması sonrası Grammy rekortmeni ünlüler de merak konusu oldu. Daha önce 14 kez Grammy ödülü kazanan Lady Gaga da "Mayhem" isimli albümüyle 7 dalda aday gösterildi. Lady Gaga'yı 6 adaylıkla takip eden isimler de Bad Bunny, Sabrina Carpenter ve Leon Thomas oldu. Listenin zirvesinde yer alan Beyonce, 99 adaylıkla Grammy tarihinde en çok aday gösterilen sanatçı olurken, bugüne kadar 35 ödül kazandı.

DAMGA VURDU

ABD'li rapçi Jay-Z ise 88 adaylıkla listede eşinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Birçok hit parçaya imza atan Jay Z, 25 kez Grammy ödülü kazandı. Şu ana kadar 76 kez Grammy'ye aday gösterilen ünlü rapçi Kanye West ise bunlardan 24 tanesini kazanmayı başardı. Grammy Ödülleri tarihinde üç ayrı gecede beş veya daha fazla ödül kazanan tek sanatçı olan Stevie Wonder da 25 Grammy sahibi. Toplamda 22 Grammy ödülüne sahip olan U2, Grammy tarihinde en fazla ödüle sahip olan tek grup olarak yer alıyor. Öte yandan 2026 Grammy adaylarına altıncı stüdyo albümü "GNX" ile "Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Kaydı" gibi en prestijli dallar dahil dokuz adaylıkla rapçi Kendrick Lamar damga vurdu.