Testleri pozitif çıkmıştı! Talu kardeşler ifade verdi

İSTANBUL'DA, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan Derin ve Deren Talu savcılığa ifade verdiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeleri alınmıştı. Sonuçları negatif çıkan ünlüler için de takipsizlik kararı verilmişti.