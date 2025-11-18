Kayı’nın Alpleri Kuruluş Orhan’da

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Kuruluş Orhan kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna televizyon ekranlarının iki önemli oyuncusu, Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear dahil oldu.
Uğur Pektaş dizide Kayının korkusuz alpi, her türlü pusatın ustası Abdurrahman'a hayat verirken; Ahmet Olgun Sünear ise Orhan Bey'in can dostu, Kayı'nın heybetli alpi Kan Turalı karakterini canlandıracak.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk üç bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.