Demet Akalın-Lvbel C5 ortaklığında yeni hit dinleyiciden tam not aldı

Türk pop müziğinin yıldızı Demet Akalın ile genç jenerasyonun trend belirleyen ismi Lvbel C5, yeni işbirlikleri "Beni Unutma" ile yılın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Daha yayınlandığı ilk saatlerde sosyal medya gündemine oturan şarkı, müzik platformlarında da hızlı bir çıkış yakaladı.Söz ve müziğini Yase ve Lvbel C5'in birlikte üstlendiği parçanın prodüksiyonu, modern sound'larıyla tanınan Aerro & Akdo imzası taşıyor.

DİNLEYİCİDEN TAM NOT

Şarkı, yüksek temposu ve akılda kalan nakaratıyla "2025'in hit adayı" yorumlarını şimdiden toplamaya başladı. Projenin klibi ise genç yönetmen Ecem Gündoğdu tarafından çekildi. Görsel diliyle dikkat çeken klip, hem sinematografik dokusuyla hem de modern atmosferiyle izleyiciden tam not aldı. Şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren hem müzik dünyasında hem de magazin kulislerinde büyük ses getirdi.