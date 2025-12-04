Güneş ile barışan Azil hedefte

Atv'nin salı akşamları ekrana gelen sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz, yayınlanan 14. bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen yeni bölümde Fatoş ve Dursun'un ikiliyi bir araya getirmesi için yeni bir şans yarattı. Fethiye'nin Maçari konağında kalması ise Nermin'i çıldırttı. Mehmet ve Aslı, Azil ve Güneş'i tamamen ayırmak için iş birliğine devam etti. Azil ve Güneş de, ağırdan alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Ertuğrul Bey'in verdiği özel görevi başarı ile tamamlayan Azil, hedefte olduğunu fark etmezken, Peri bebeğini kaybetti. Havva Mercan ile ilgili gerçekleri saklamaya karar verince, Nermin nihayet rahat bir nefes aldı. Cemal'in ricası ile kız istemeye giden Güneş, Azil, Dursun ve Fatoş ise büyük bir tehlikeye girdi.