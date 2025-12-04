İzmir’de vefa konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mart ayında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin iki unutulmaz ismi Edip Akbayram ve Volkan Konak'ı ustalara yakışır bir konserle andı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlen konserde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra İzmirliler, salonu hıncahınç doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, şef Şenol Şentürk yönetiminde iki değerli sanatçının unutulmaz eserlerini senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirdi. Konserde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu, solist olarak sahne aldı.