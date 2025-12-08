Ankaralı Coşkun: Şarkıya izinsiz klip çektiler

İzmir'de yaşayan Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerine Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını söyleyerek çıktı.

Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in ise çiftin videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından Çoşkun Direk, kendisine ait eserin izinsiz kullanılıp klip çekildiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açılan davanın düğünde şarkının söylenmesiyle değil, çekilen klibin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.