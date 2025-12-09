  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Hem şaşırttı hem güldürdü: 5 Bin TL’lik kiraz Gonca Vuslateri’ni şoke etti!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini esprili bir video ile duyurarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o hem şaşırtan hem de güldüren anlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tiyatro ve dizi oyuncusu Nazlı Gonca Vuslateri manavdan aldığı kirazın fiyatını sosyal medya hesabında esprili bir video ile paylaşınca gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kirazın yüksek fiyatına dikkat çekmek için mizahi bir üslupla yaptığı açıklamayla takipçilerini şaşırttı.

'ÇEKİRDEĞİNİ BİLE ATMAM'
Vuslateri videoda elindeki kirazları göstererek: "Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım." sözleriyle fiyatlara tepki gösterdi.

Gonca Vuslateri'nin paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenip paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, benzer yorumlarla videoyu tartışma konusu haline getirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA