Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Asyalı, darp edildiğine dair de bir fotoğraf paylaştı. Sanatçı, paylaşımda, "Kocam tarafından darp edildim" diye yazdı. Bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulunan Asyalı, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum" dedi.

DEMİRCİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Mustafa Semih Demirci de yaptığı açıklamada, "Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım" ifadelerini kullandı.