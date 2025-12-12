GQ, Türkiye’nin Enlerini seçti

Ülkemizin en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen GQ Men Of The Year 2025 gecesi, bu yıl da büyük bir heyecanla takip edildi. Büyük bir ilgiyle beklenen tören, önceki gece Tersane İstanbul'un tarihi ve büyüleyici ambiyansında düzenlendi. Kırmızı halı, Türkiye'nin sanat, spor, iş ve medya dünyasının tanınmış yüzleriyle adeta bir yıldız şölenine dönüştü.

ŞIKLIK YARIŞI YAŞANDI

Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, ödül gecesine havalı bir giriş yaptı. Yakışıklılığı ve şıklığıyla öne çıkan başarılı oyuncu, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Ünlü isimler şıklıklarıyla da adeta birbirleriyle yarıştı. Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson da uzun bir süre sonra bir ödül törenine katıldı. Gecede Okan Bayülgen ve Mazhar Alanson'un koyu sohbeti de dikkatlerden kaçmadı. Aras Aydın, ödülü aldığında yaptığı konuşmayla herkesi ağlattı. Oyuncu, eylül ayında kaybettiği babasının bu anları göremedini, annesinin ise rahatsızlıkları olduğunu ve ödülü hala hayatta olan annesine ithafen aldığını açıkladı. Oyuncu, daha sonra anne ve babasına teşekkür etti bu sırada ise gözyaşlarına boğuldu.

İŞTE ÖDÜL ALAN O İSİMLER

Yılın Oyuncusu Ödülü - Mert Yazıcıoğlu

Yılın Kadını Ödülü - Sinem Ünsal

2025 Onur Ödülü - Mazhar Alanson

"Zamansızlık" Ödülü - Okan Bayülgen

Yılın Müzik İnsanı Ödülü - Edis

Yılın Yükselen Yıldızı - Burak Dakak

Yılın Sporcu İnsanı Ödülü - Victor Osimhen

Yılın Şefi - Bahtiyar Büyükduman

Yılın Uluslararası Başarı Ödülü - Aras Aydın

Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü - Serkan Çayoğlu

Yılın Hype Ödülü - Emirhan Çakal

Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü - Rafael Cemo Çetin