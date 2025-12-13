Yaralı kalbin mücadelesi atv’de

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kalbim Yaralı filmi, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Murat Göğebakan'ın inişli çıkışlı yaşam öyküsünü derinlemesine ele alıyor. Film, başarılı müzisyenin çocukluk yıllarından itibaren karşılaştığı zorlukları, yokluk içinde geçen günlerini ve tüm bu engellere rağmen müzik tutkusundan vazgeçmeyerek adım adım şöhrete uzanan yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.

ACI DOLU BİR HAYAT

Murat Göğebakan, kariyerinin en parlak dönemlerine ulaşırken, bir yandan ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalır diğer yandan ise en yakınından gelen büyük bir ihanetle yüzleşerek hayatında derin bir yara alır. Tüm bu acıların, hayal kırıklıklarının ve içsel çatışmaların arasında ayakta kalmaya çalışan Göğebakan'ın yaşadığı duygusal fırtınalar filmde izleyiciye sunuluyor. 15 Aralık Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kalbim Yaralı filmi Murat Göğebakan'ın hem müzikle kurduğu güçlü bağını hem de hayata karşı verdiği amansız mücadeleyi izleyicilerin gözleri önüne serecek.