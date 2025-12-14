Güllü’nün kızı cinayetten tutuklandı

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un (Güllü) ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

'DENGESİNİ KAYBETTİ'

Sultan Nur Ulu ifadesinde, olay gecesi oynadıkları sırada Gül Tut'un yüzünün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın, dizlerinin yukarı kısmından kaldırmaya çalışarak itmesiyle Gül Tut'un dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti. Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde, arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yaklaşık bir aydır annesi Gül Tut'un yaşadığı evde kaldığını, olay günü de evde olduğunu hatırlattı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İfadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturmanın selametini sağlamak, delil karartılmasını ve tanıklar üzerinde baskı kurmasını engellemek ve kaçma şüphesini ortadan kaldırmak için "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gülter ise ifadesinde, "Eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Odada oturup muhabbet ettikten sonra annem duşa girdi. Sonra annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti" dedi.

'NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'

Gülter, "Ben odada eski nişanlım K. ve Ç. abla ile görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Odada olduğum süreçte K. ile konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben 'yüzüğü atacağım' tarzında konuşmuştum ve hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sonra Ulu telefondan şarkı açtı ve annemle oynamaya başladı. Annem hepimiz dans ederken müziğin sesini açmamızı istedi. O sırada Sultan'ın yanındaydım. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Benim 'Annemi öldürmek istiyorum' şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla haziran ayında B. ablaya attığım mesajlardır" ifadelerini kullandı.

'KAÇMAYI DÜŞÜNMÜYORDUM'

Küçük bir çocuğunun olduğunu ve onu bırakıp bir yere gitmeyeceğini belirten Gülter, şöyle devam etti: "Bu konuşmalar sadece S'nin bize açtığı muhabbetten kaynaklanmıştı. Ben Çınarcık'ta olan evde kaldığım süre boyunca sürekli rahatsız edildim. Bu yüzden G.C'nin evinde kalmaya başlamıştım. G.C'nin evinde kalmaya üç valiz ile gitmiştim. Gözaltına alındığımız gün Büyükçekmece'ye valizlerimi alıp kiralayacağım eve götürmek için gitmiştim. Yurt dışına kaçmamız arasında herhangi bir bağlantı yoktur."