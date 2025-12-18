Yeni Asır’ın 130 yıllık hikayesi

TÜRKİYE'NİN en köklü basın yayın kuruluşları arasında yer alan Yeni Asır Gazetesi, 131. kuruluş yılını özel bir etkinlikle kutluyor. Merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye tarihindeki birçok önemli döneme tanıklık eden Yeni Asır, bu kapsamda "130 Kent Hikayesi" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. 24 Aralık Çarşamba günü İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda düzenlenecek açılış töreninde, gazetenin 131 yıllık yayın serüveninde kaleme aldığı ve fotoğrafladığı önemli haberlerden oluşan bir seçki sunulacak.

1895 yılında yayın hayatına İzmir'de başlayan ve Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerindeki tüm önemli gelişmeleri okuyucularıyla buluşturarak hem Ege Bölgesi'nin hem de ülkemizin sesi olan Türkiye'nin asırlık çınarı, bu özel etkinlikle davetlileri ve sergi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaracak. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergi açılışına, İzmir'in iş, siyaset, sanat, bürokrasi, spor ve akademi camiasından çok sayıda davetli katılacak. 130 yıldır Ege Bölgesi'nin ticari hayatı, kültürü, sanayisi, ekonomisi, siyasi olayları, gastronomisi ve sportif faaliyetlerine yer veren Yeni Asır, "130 Kent Hikayesi" sergisinde güçlü arşivini gün yüzüne çıkaracak. 24 Aralık Çarşamba saat 16.00'da açılış töreniyle başlayacak olan sergi, Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelen 10 Ocak Cumartesi gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.