Ünlülere uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre 4 isim test için örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'yü arama çalışmaları sürüyor. Yurt dışında olduğu tespit edilen ve kamuoyunun Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

'ALEYNA HANIM BURADA'

DİĞER yandan Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, açıklamalarda bulundu. Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" dedi.