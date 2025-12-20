Kalaycıoğlu attan düştü!

ALEYNA Kalaycıoğlu, yeni şarkısının klip çekimleri sırasında yaşadığı beklenmedik bir kazayla gündeme geldi. Çekimlerde atlı sahneye hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşadığı talihsiz anlar sette kısa süreli endişeye neden oldu. Katıldığı yarışma sonrası geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kalaycıoğlu, bu kez yeni şarkısının klip çalışması sırasında yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Aleyna Kalaycıoğlu, "Gidesim Var" adlı parçasının çekimleri için kamera karşısına geçti. Kalaycıoğlu, at bindiği sahnenin provasındayken dengesini kaybederek bir anda yere düştü. Sette kısa süreli paniğe neden olan kazanın ardından çekimlere ara verildi. Yapılan kontrollerde Kalaycıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan korku dolu anlara rağmen şarkıcının kısa sürede toparlandığı ve ciddi bir yaralanma yaşamadığı öğrenildi.