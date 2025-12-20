Peynir yiyerek demanstan korunabilirsiniz!

İSVEÇ'TE 25 yıl boyunca sürdürülen kapsamlı bir araştırma, her gün 50 gramdan fazla yağlı peynir tüketmenin demans riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koydu. Bilim dünyasında heyecan yaratan bu sonuçlar, özellikle yüksek yağlı peynirlerin zihinsel sağlığı korumada beklenmedik bir kalkan görevi görebileceğini gösteriyor. Peynir, sağlığımız üzerinde beklenmedik ve mucizevi bir fayda barındırıyor olabilir. İsveç'te yaklaşık 25 yıl boyunca 27 binden fazla yetişkinin takip edildiği kapsamlı bir araştırma, her gün düzenli olarak yüksek yağlı peynir tüketmenin demans riskini belirgin bir şekilde azaltabileceğini ortaya koydu.