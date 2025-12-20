Ünlüleri sarsan operasyon dalgası!

DİZİ sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, İstanbul'da dün sabah düzenlenen yeni bir uyuşturucu operasyonunda 7 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Eyüboğlu'nun 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilirken ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan diğer şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' de yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Eser Küçükerol ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, İsmail Ahmet Akçay'ın, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Ezgi Eyüboğlu'nun, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan da marka danışmanı Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU

YAPILAN operasyonda, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

ALEYNA Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, Aleyna Tilki'nin avukatından, "Evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" açıklaması geldi. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız, kan ve saç örneği alınması için jandarma eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.