Sadettin Saran’dan saç örneği alındı

İSTANBUL'DA ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda önceki gün üçüncü dalga gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 ünlü daha gözaltına alınırken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a da 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği vurgulandı.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

AYRICA Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla başlayan soruşturmada itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. YURT dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapıldı. İfadeye çağrılmasının ardından konuyla alakalı açıklamada bulunan Saran, "İlk uçakla Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Saran, Türkiye'ye döndüğünde direkt ifade vermeye gitti. Yaklaşık 3 saat savcılığa ifade veren Sadettin Saran, kan, saç ve idrar örneğinin alınması üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Saran ATK'daki işlemlerinin ardından tekrardan adliyeye getirildi.

3 İSME YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve ve ünlüleri fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.