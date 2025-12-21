Yapımcı Şahin Özer: Güllü ölmeden 3 gün önce yardım istedi

ŞARKICI Güllü'nün sır dolu ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, annesi için yazdığı 'ölüm tehditli' mesajlar şoke etti. Öte yandan Güllü'nün ölmeden 3 gün önce kendisini keşfeden yapımcı Şahin Özer'i arayıp yardım istediği öğrenildi. Güllü Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesinde, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunmuştu. Öte yandan Güllü'nün ölmeden 3 gün önce Şahin Özer'i aradığı ve yardım istediği öğrenildi. Özer, yaptığı açıklamada, "Ağlamaya başladı. 'Bana babalık yapıp ilk günkü gibi bana sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Bana klip çeker misin?' dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu" ifadelerini kullandı.