Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Vicdanım rahat

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tansiyon düşmüyor. "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Annesini pencereden ittiği öne sürülen ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri sonrası cezaevine konulan Gülter, yöneltilen cinayet suçlamalarını kesin bir dille reddederken, sorumluluk yüklediği ismi de ilk kez açıkladı.

"SULTAN'DAN HİÇ BEKLEMEZDİM"

"Cinayet suçlamasından aklanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Gülter, "Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?" yanıtını verdi. Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi, "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük acı içindeyim" dedi.