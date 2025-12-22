Sadettin Saran’ın villasında uyuşturucu kalıntısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki evine jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmazken, binanın veranda kısmında bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan bir adet buruşturulmuş halde alüminyum folyo bulundu. Narkotik test kiti ile yapılan maddenin THC (esrar) değerinin pozitif verdiği belirlendi.
'KABUL ETMİYORUM'
İkametin veranda kısmındaki duvar üzerinde de içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları bulunan kulplu bakır bardak tespit edildi. Narkotik test kiti ile yapılan incelemede bu bardakta da THC (esrar) kalıntıları tespit edildi. Zemin katındaki mutfak içerisinde iki adet kullanılmış bardağa ve ikametin bahçe kısmında bostan olarak kullanılan alandan iki adet toprak numunesine kriminal inceleme için el konuldu. Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak ifade veren Sadettin Saran ifadesinde, "Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti.
Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için evde çalışan hizmetli yine kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur.
Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Saran'ın verdiği bilgiler doğrultusunda çiftlik görevlisi Hasan D. Çanakkale'deki evinde gözaltına alındı. Hasan D.'nin bir gece gözaltında kalacağı ifadesinin ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınacağı belirtildi.
'BEN ESCOBAR MIYIM?'
Sadettin Saran'ın, 31 Mayıs 2025 tarihinde Ela Rümeysa Cebeci'ye, "Tamam pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Assos'a gideceğim birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, hadi bay bay" şeklinde mesaj attığı, devamında Ela Rümeysa Cebeci'nin de, "Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği hatırlatıldı. Saran, cevaben, "Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" demişti.