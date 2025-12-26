atv'nin yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında” İstanbul’da sete çıktı

atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", Londra'daki çekimlerini tamamladı ve İstanbul'da sete çıktı.
Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizi, hikâyenin başlangıcını oluşturan Londra sahnelerinin ardından, çekimlerine İstanbul'da başladı. Londra'da tesadüf eseri bir karşılaşma, İstanbul'da bambaşka bir hikâyeye dönüşecek.
AŞKTAN FELAKET DOĞACAK
Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin İddialı kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur gibi isimler yer alıyor.
Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.