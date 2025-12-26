Gazetecilerin yılbaşı buluşması

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, yeni yılı birlikte karşılamak ve gazeteciler arasındaki dayanışma ruhunu bir kez daha pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirilen "Yılbaşı Buluşması", Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen geceye, 600'ün üzerinde gazeteci ve davetli katıldı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Mesleğin fedakâr temsilcilerini bir araya getiren özel gecede, yılın yorgunluğu keyifli anlarla geride bırakıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada gazeteciler, Grup Majör'ün canlı performansı ve karaoke etkinliği eşliğinde doyasıya eğlendi. Meslektaşlar, müzik ve sohbetle yeni yıl öncesinde moral depolarken, birlik ve beraberlik mesajları da öne çıktı. Gecede, gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen dayanışmanın ve birlikte olmanın önemine vurgu yapılırken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin bu tür organizasyonlarla meslektaşları bir araya getirmeye devam edeceği ifade edildi.

'KALEMİNİZİN GÜCÜ ÇOK OLSUN'

Bu yıl İGC olarak, tümüyle aile içi bir yılbaşı buluşması yapmayı tercih ettiklerini ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Yeni yılda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; Cumhuriyet ilkelerinden zerre vazgeçmeden, özgür ve daha demokratik bir Türkiye için kalemlerimizin gücü çok olsun. Türk basını sağlam dursun ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolonları dimdik ayakta kalsın" diye konuştu.