Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Evladımı gözümün önünde acımadan öldürdü 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. İşte o kan donduran itiraflar... HABER MERKEZİ









1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi. Özellikle programda dile getirilen üvey babanın "tesbih makinesi" konusu ise korkunç olayla ilgili şok detayları ortaya çıkardı.

İddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi.