Müge Anlı’da kan donduran itiraf: Evladımı gözümün önünde acımadan öldürdü

1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi. Özellikle programda dile getirilen üvey babanın "tesbih makinesi" konusu ise korkunç olayla ilgili şok detayları ortaya çıkardı.
İddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi.
'CİNAYETİ ÜSTÜNE YIKARIM'
Raziye Hanım, "Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz... Hala gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz." Müge Anlı ise "Reklam arasında Selin (Ercan'ın öz kızı) bana parçaları nasıl topladığını anlattı.
Raziye Hanım, "Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum?" dedi.
Müge Anlı, "Sen neden anlatmadın polise" diye sorduğunda ise Raziye Hanım, "Beni sadece ailem ile tehdit etmedi, cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum.' dedi.