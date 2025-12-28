İZDSO’dan sanatseverlere özel yeni yıl konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), sanatseverleri yeni yıl öncesinde özel bir konserle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlenen konserde, klasik müziğin seçkin eserleri İzmirli dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserde orkestra, deneyimli orkestra şefi Kutay Maktay yönetiminde sahne aldı. Gecenin solisti ise güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan soprano Mira Alkhovik oldu. Konser, J. Strauss'un 'Die Fledermaus Overture' eseriyle başladı. Konsere İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden bir balerin ve bir balet de vals yaparak eşlik etti.