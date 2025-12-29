Ünlülere dev narkotik baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla 'Ege' mahlaslı Rapçi Ege Karataşlı ile 2016'da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasının ardından, ünlülerin uğrak noktaları arasında gösterilen, geceliği 25 bin TL'den başlayan lüks oteller ile eğlence mekanlarına narkotik baskını düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Cumartesi gece saat 01.00'da düğmeye basıldı, 34 otel ve eğlence mekânına eş zamanlı baskın yapıldı.

34 MEKAN BASILDI

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerden Amaya isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain ele geçirildi. Taksim Club IQ isimli iş yerinde ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi bulundu. Kastel Elektro Müzik'te ise 100 mermi ile yaklaşık 1 gram skunk ele geçirildi. Lüks otellerden Bebek Oteli'ndeki aramalarda 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde ve uyuşturucu aparatları tespit edildi. Suma Han'da ise satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain ele geçirildi.

Uyusturucu ve silah bulundu

ARAMALARDA, 34 işletmede yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Bir kişi hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan, bir kişi hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 5 mekânda uyuşturucu, silah ve fuhşa ilişkin deliller tespit edildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer gözaltına alındı. Operasyon, iş dünyası ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.