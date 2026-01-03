Müge Anlı ve Esra Erol ile atv ekranlarında gerçeğin izinde!

Ekranların en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert toplamda 5 bin 556 kaybı buldu. Ekranların lideri olan Anlı bu süre içinde faili meçhul 250 cinayeti aydınlattı, kaybolan bin 556 kayıp kişiyi sevdikleriyle bir araya getirdi. Türkiye'nin sesi olan Müge Anlı kaybolma ihtimali yüksek vatandaşları güvence altına almak için başlattığı "Sevgi İzi" projesi ile kayıpları kısa süre içinde buldu. Kayıp can dostlarımızın yuvalarına sağ salim kavuşturulması için 2017 yılında başlattığı "Pati Buldular" projesiyle bin 530 can sıcak yuvalarına döndü. Hayırseverlerin bağışıyla gelen 22 bin 753'ü tekerlekli, 3 bin 909'u akülü olmak üzere toplam binlerce sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 25 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapılmasını sağladı. Türkiye'de gündüz kuşağı programları, yıllardır kayıpları bulma ve karanlıkta kalan olayları aydınlatma konusunda önemli başarılara imza atıyor. Müge Anlı, binlerce kaybı ve yüzlerce faili meçhul cinayeti çözüme kavuştururken, Esra Erol da ise İzmit'teki şüpheli ölümünü aydınlatmak için haftalardır titizlikle süren bir mücadele yürütüyor.