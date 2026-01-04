Amerika’da kendine bambaşka bir hayat kurdu

BİR zamanların parlayan yıldız oyuncularından olan Başak Sayan, daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi. İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, "ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün" dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor.