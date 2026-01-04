Garo Mafyan eşini son yolculuğa İzmir’den uğurladı

ÜNLÜ müzisyen Garo Mafyan'ın önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Gülyüz Mafyan İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Mafyan ailesini dostları yanlız bırakmadı. Küçükyalı Hamidiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenaze namaznna katılanlar arasında sanat camiasından Burhan Bayer, Kadir Tapucu, Kerem Görsev, Meltem Cumbul, Jale yer aldı.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Garo Mafyan, 28 Aralık'taki doğum gününde eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: "'Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Bu 48 yıla neler sığdırdık, neler Gülyüz? İyi ki eşimsin, iyi ki canım kızım Damla'nın annesisin. Allah bizi, birbirimizin başından eksik etmesin, oğlumuz Emre, biricik torunumuz Mayda, tüm ailemiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle nice sağlıklı yıllarımıza."