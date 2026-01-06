Ünlü operasyonunda yeni dalga

Aralık tarihinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile başlayan, dizi ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu büyüyor. Soruşturma kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Acı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Bebek Hotel Genel Müdürü Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu açıksöz, Nevin Şimşek, iş insanı Hakan Yıldız, Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli gözaltına alındı.

DÖRT İLDE BASKINLAR YAPILDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında son haftalarda medya, sanat ve iş dünyasından birçok isim hakkında işlem yapıldı. Bazı şüpheliler, ifade işlemleri ve alınan test örneklerinin ardından serbest bırakılırken, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklandı.