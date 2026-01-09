A.B.İ.’nin Melek’i: İzleyiciyi içine çeken bir hikâye

atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan, A.B.İ. dizisinde Melek karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Asude Kalebek, yeni projesini ve rolünü anlattı. Canlandırdığı Melek karakteri için, "Melek, zeki, dürüst ve duygularını bastırmadan yaşamayı seçen bir karakter. Ayakta kalmayı biliyor ama bunu sertleşerek değil, kendisi olarak yapıyor. Hayatta en çok güvendiği kişi abisi Doğan. Onun gibi başarılı bir cerrah olmak en büyük hayali. Aynı zamanda babasının üzerindeki baskısından kurtulmak ve ayakları üzerinde durmak istiyor; bu yolculukta hayatla gerçek anlamda yüzleşiyor" ifadelerini kullandı. "Melek'in net hedefleri ve güçlü bir iç pusulası olması beni etkiledi" diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İÇ PUSULASI ÇOK GÜÇLÜ"

"Kırılganlığını saklamadan yoluna devam edebilmesi, düştüğünde bile vazgeçmemesi... Senaryoyu okurken bazen kendimle karşılaştım. Hikâyenin dünyası ve karakterlerin derinliği bu bağı benim için daha da güçlendirdi. İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye bekliyor."